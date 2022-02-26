Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü - Son Dakika
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Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü

26.02.2022 17:38

Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasındaki karayoluna çığ düştü.

Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasındaki karayoluna çığ düştü.

Karlıova ilçesi ile Yedisu ilçe karayolu Kızılçubuk köyü mevkiinde iki ayrı noktaya çığ düştü.

Çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan ilçe yolcu minibüsü ve içindeki yolcular, küreklerle yolu açtı. İlk çığ bölgesini geçen ilçe minibüsü, ikinci bir çığın düşmesi sonucu tekrar mahsur kaldı.

Çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapanan kararyolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü
Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü
Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü

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Kızılçubuk, Karlıova, Bingöl, Yedisu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yedisu-Karlıova karayoluna çığ düştü - Son Dakika


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