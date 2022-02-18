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Yedisu Kaymakamı Kaya, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yedisu Kaymakamı Kaya, öğrencilerle bir araya geldi

18.02.2022 10:12
Yedisu Kaymakamı Kaya, öğrencilerle bir araya geldi

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, Yatılı Bölge Ortaokulunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, Yatılı Bölge Ortaokulunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, eşi İhsaniye Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç ile öğrencilerle yemekte buluştu.

Yemeğin ardından dinlenme salonunda öğrencilerle sohbet eden Kaya, onlarla kitap okudu, düzenlenen etkinlikte tenis oynadı.

Kaymakam Kaya, öğrencilerle verimli bir zaman geçirdiklerini belirterek, her bir öğrencinin ülke için önemli olduğunu ve gelişim süreçlerini yakinen takip ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yedisu Kaymakamı Kaya, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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