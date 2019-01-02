Son Dakika Haberleri: Yedisu'ya Elektrik, 3 Gün Sonra Verildi

Yedisu'ya Elektrik, 3 Gün Sonra Verildi

16 dakika önce

BİNGÖL Yedisu'da, kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gören enerji iletim direkleri ile hatların onarılmasının ardından ilçeye 3 gün sonra elektrik verildi.

Yedisu'ya Elektrik, 3 Gün Sonra Verildi, System.String[]
BİNGÖL  Yedisu'da, kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gören enerji iletim direkleri ile hatların onarılmasının ardından ilçeye 3 gün sonra elektrik verildi.

Yedisu ilçesine enerjinin sağlandığı iletim direkleri ve hatlar, pazar sabahı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gördü. Direklerin devrilmesi ve hatların kopmasıyla ilçe merkezi ile köylerde elektrik kesintisi oldu. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda, direkleri uzun süre yürüyerek taşıdı. Dondurucu soğukta yapılan onarımın ardından ilçeye bugün elektrik verildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

Bingöl, Yedisu, Güncel
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