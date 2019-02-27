Yeditepe Dilek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen isimler, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 25 bin TL gelir, Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle "Yılın En İyileri"ni seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla öğrencinin seçtiği "Yılın En İyileri", Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle ödül aldı.

"İyilik Bulaşıcıdır"

Emre Karayel ve Burçin Şimşek'in sunuculuğunu yaptığı törenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı) Başkanı Barış Dalan'a ve Dilek Gönüllüleri'ne üniversitede bu farkındalığı yarattıkları ve insana dokunabilen böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü Başkanı Emircan Gözübüyük de, Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü olarak iyiliği huy edindiklerini belirterek "Bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Barış Dalan'ın da dediği gibi; 'İyilik bulaşıcıdır.' Daha iyi bir dünya mümkün. Müsaadenizle biz bu iyi dünyayı yaratmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 26 kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle:

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ

En İyi Kadın Şarkıcı: Sıla

En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Timuçin Esen

En İyi Çocuk Oyuncu: Beren Gökyıldız

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Ezgi Mola

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Enis Arıkan

En İyi Sinema Filmi: Müslüm

En İyi Dizi: Jet Sosyete

En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü

En İyi Erkek Oyuncu: Buğra Gülsoy

En İyi Jenerik: Sen Anlat Karadeniz

En İyi Albüm: Bombarduman/ Emrah Karaduman

En İyi Kadın Sporcu: Sümeyye Boyacı

En İyi TV Kanalı: Show TV

En İyi Haber Bülteni: Cem Öğretir ile Ana Haber/ATV

En İyi İnternet Sitesi: Sputnik Türkiye

En İyi Çıkış Yapan Kitap: Metastaz/ Yazarlar: Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu

En İyi Gazeteci: Toygun Atilla

En İyi TV Programı: Çağla ile Yeni Bir Gün/FOX TV

En İyi İnternet Dizisi: Masum

En İyi Radyo: Pal Nostalji

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Sena Şener

En İyi Yarışma Programı: MasterCheff

En İyi Siyaset Programı: Türkiye'nin Nabzı/ Habertürk

En İyi Tartışma Programı: Ferhat Ünlü ile Kozmik Masa/ TGRT

Rektörlük Özel Ödülü: Sait Halim Paşa Yalısı