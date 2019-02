Yeditepe Dilek Ödülleri' Umut Işığı Olacak

YEDİTEPE Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla seçilen, yılın 'En İyileri'ne verilen Yeditepe Dilek Ödülleri, 25 Şubat Pazartesi akşamı ünlü isimleri bir araya getirecek.Toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getirerek onların zor günlerini aydınlatacak umut ışığı olan 'Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl yedincisini gerçekleştiriyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin seçtiği 'Yılın En İyileri', 25 Şubat Pazartesi akşamı, 20.00'de Yeditepe Dilek Ödülleri'nde buluşacak.SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA İLKÜniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri, bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 35 kategoride veriliyor. Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri'nin organize ettiği Yeditepe Dilek Ödülleri'nde çok sayıda ünlü isim yer alacak.DİLEK GÖNÜLLÜLERİ HAKKINDAYeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü, 2009 yılından bu yana toplumun her kesiminden, her yaştan ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getirerek onların zor günlerini aydınlatacak umut ışığı oluyor. Bu kapsamda Dilek Gönüllüleri şu projeleri gerçekleştiriyor:"Hayalimi Paylaş Projesi: Bir Dilek Tut Derneği ile 3-18 yaş arası hayati tehlikesi olan hastalığa yakalanmış çocukların dileklerini gerçekleştiriyor.""Köy Okullarına Yardım Projesi: Yıldaiki defa Anadolu'da bulunan ihtiyaç sahibi köy okullarına ve o okullarda okuyan öğrencilere daha iyi bir eğitim alabilmeleri adına yardımlarda bulunuyor.""Sessiz Ankara Projesi: İşitme engelli 5-18 yaş arası öğrencilere işaret dili çevirmeni ve bir rehber eşliğinde atamızı ve tarihimizi daha doğru tanıma ve öğrenme fırsatı veriyor." Darülaceze Ziyaretleri: Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek onların yalnızlığını paylaşırken hayat tecrübelerini dinleyerek dersler çıkarıyor.""Çocuk Destekleme Merkezi Ziyaretleri: Çeşitli sebeplerden ötürü koruma altına alınan çocuklar ile vakit geçirerek onlara dünyanın daha iyi bir yer olduğunu göstermeye çalışıyor.""Kumanya Dağıtım: Kayışdağı mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi beş aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kumanya yardımı yapıyor.""Çorbada Tuzun Olsun ile Dağıtım: Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte sokakta yaşayan evsiz bireyler için haftanın belli günlerinde çorba dağıtımı yaparak hem onların az da olsa karınlarını doyurmasında yardımcı oluyor, onlarla sohbetler ederek onların topluma geri kazandırılmasını sağlıyor." - İstanbul