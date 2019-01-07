Son Dakika Haberleri: Yeditepe, Dünyanın En Yeşil Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

Yeditepe, Dünyanın En Yeşil Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

1 saat önce

YEDİTEPE Üniversitesi, UI Green Metric'in (Yeşil Ölçüm) 2018 değerlendirmesinde, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradaki yerini korurken dünya genelinde ise 249'uncu oldu.

Yeditepe, Dünyanın En Yeşil Üniversiteleri Arasında Yer Aldı, System.String[]
YEDİTEPE Üniversitesi, UI Green Metric'in (Yeşil Ölçüm) 2018 değerlendirmesinde, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradaki yerini korurken dünya genelinde ise 249'uncu oldu.

2017 yılında tüm dünyadan 619 üniversitenin katıldığı 'UI Green Metric World University Rankings'te, bu yıl 719 üniversite yer aldı. Türkiye'den katılan 25 üniversite içinde genel sıralamada beşinci, vakıf üniversiteleri sıralamasında geçen yıl olduğu gibi birinci olan Yeditepe Üniversitesi, dünya genelinde 249'uncu sıraya yerleşti.

GREEN METRİC HAKKINDA

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı arttırmak için 2010 yılında kurulan Green Metric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini "kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim" gibi farklı alanlarda değerlendiriyor. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan Green Metric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

Türkiye, Yeditepe Üniversitesi, Güncel
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