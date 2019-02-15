Son Dakika Haberleri: Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması

Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması

8 dakika önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

Yeditepe Huzur
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulama 21.00'de başladı.

Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:05 Kaynak: AA

İstanbul, Huzur, Yeditepe, 3. Sayfa
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