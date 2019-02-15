İstanbul
'da "Yeditepe Huzur
" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulama 21.00'de başladı.
Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı
Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Narkotik dedektör köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama sona erdi.