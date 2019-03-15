Son Dakika Haberleri: Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması

Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması

8 dakika önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

Yeditepe Huzur
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-6" uygulaması 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katıldı.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:06 Kaynak: AA

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