Son Dakika Haberleri: "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Son Dakika Güncel 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması - Son Dakika

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

6 saat önce

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması başladı.

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması başladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede saat 20.00'de başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı noktalarda şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yapılıyor.

Trafik denetiminin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri destek veriyor. Narkotik dedektör köpeklerden de yararlanılan uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:17 Kaynak: AA
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