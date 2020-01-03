"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

Uygulama 23.59'a kadar devam edecek.

Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.

Uygulama kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

İstanbul 'da " Yeditepe Huzur " asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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