"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor - Son Dakika

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

7 saat önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-1" uygulaması, 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.

Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulama 23.59'a kadar devam edecek.

Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapılıyor

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:19 Kaynak: AA
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