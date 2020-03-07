Yeditepe huzur denetimi: 8 bin 630 kişi sorgulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeditepe huzur denetimi: 8 bin 630 kişi sorgulandı - Son Dakika

Yeditepe huzur denetimi: 8 bin 630 kişi sorgulandı

6 saat önce

İSTANBUL'da yapılan 'Yeditepe Huzur' denetiminde 8 bin 630 kişi sorgulanırken, 99 bin 727 TL para cezası kesildiği açıklandı.

Yeditepe huzur denetimi: 8 bin 630 kişi sorgulandı, System.String[]

İSTANBUL'da yapılan 'Yeditepe Huzur' denetiminde 8 bin 630 kişi sorgulanırken, 99 bin 727 TL para cezası kesildiği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe Huzur" denetimi ygulaması gerçekleştirildi. Uygulama narkotik suçlarla mücadele, terör mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de adalarında bulunduğu çok sayıda polis destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. GBT sorgularının yanı sıra el çantaları ve valizler ve araçlar da kontrol edildi. Denetim kapsamında 8 bin 630 kişi sorgulanırken, aranan 10 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde bin 768 araç denetlenirken 114 araç hakkında işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi. Toplamda ise 99 bin 727 lira para cezası kesildi. Faaliyet gösteren 246 iş yerinde ise 14 iş yerine idari işlem uygulandı.


Yeditepe, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Bankalardan yapılan para transfer işlemi ücretlerine sınırlama geldi! Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL İkinci el araç fiyatlarında baş döndüren artış

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:34:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeditepe huzur denetimi: 8 bin 630 kişi sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]