Yeditepe Huzur Denetiminde 287 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da Yeditepe Huzur Denetimi kapsamında 131 bin 67 kişi sorgulanırken, aranan 287 şüpheli yakalandı, 37 araç trafikten men edildi.

İstanbul genelinde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla dün akşam gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Denetimi narkotik suçlarla mücadele, trafik, asayiş ve özel harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde 131 bin 67 kişi sorgulanırken, aranan 287 şüpheli yakalandı. Sorgulanan kişiler arasında 114 yoklama kaçağı da yakalandı, 17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Kontrolü yapılan araçlardan 810 tanesine işlem yapıldı, 37 araç ise trafikten men edildi ve 267 bin 253 lira para cezası uygulandı.Denetlenen 739 iş yerinden 14 iş yerine işlem yapıldı. Toplamda 10 bin 521 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimde 27 ruhsatsız silah ve tüfek, 167 mermi, 11 adet kök hint keneviri, 64 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu madde bulunduran tabletler, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 405 lira para ele geçirildi.