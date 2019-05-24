Yeditepe huzur denetimleri
5 saat önce
İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur-9" asayiş denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:16 Kaynak: DHA
İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe
Huzur-9" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının 9'uncu denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.
Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy
Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş
'ta bulunan denetimde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
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