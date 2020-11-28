"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi - Son Dakika

"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi

28.11.2020 01:54

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 149 bin 470 kişi sorgulanırken, toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1344 personel, 1 hava ekibi ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan kişiler üzerinde duruldu. Ekipler, uygulamada kimlik kontrolü ve GBT sorgulamasının yanı sıra el çantaları, valizler ve otomobilleri de kontrol etti.

Uygulama kapsamında 150 bin 348 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 481 kişi, yoklama kaçağı olan 300 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 28 adet ruhsatsız silah, 182 adet fişek, 6 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 7 bin 79 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ve 5 dolar para ele geçirildi. Öte yandan umuma açık 70 iş yeri, 8 bin 549 otomobil ve 258 motosikletin denetlendiği uygulamada 212 araca işlem uygulanırken 49 araç trafikten men edilerek toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi
Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi
Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi
Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi
Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi
Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi

Para Cezası, İstanbul, Yeditepe, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi - Son Dakika


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