"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi - Son Dakika

"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi

28.11.2020 09:07

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 149 bin 470 kişi sorgulanırken, toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1344 personel, 1 hava ekibi ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan kişiler üzerinde duruldu. Ekipler, uygulamada kimlik kontrolü ve GBT sorgulamasının yanı sıra el çantaları, valizler ve otomobilleri de kontrol etti.

Uygulama kapsamında 150 bin 348 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 481 kişi, yoklama kaçağı olan 300 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 28 adet ruhsatsız silah, 182 adet fişek, 6 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 7 bin 79 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ve 5 dolar para ele geçirildi. Öte yandan umuma açık 70 iş yeri, 8 bin 549 otomobil ve 258 motosikletin denetlendiği uygulamada 212 araca işlem uygulanırken 49 araç trafikten men edilerek toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

-İHA-

Yeditepe Huzur uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi

Para Cezası, İstanbul, Yeditepe, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirlerine bağırsak attı Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
HDP'li Garo Paylan'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasında 'şikayet' tartışması: Belgeleri ortaya koyarız HDP'li Garo Paylan'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasında 'şikayet' tartışması: Belgeleri ortaya koyarız         
08:45
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı         
04:31
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor         
23:41
Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek         
22:08
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 09:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei