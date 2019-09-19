Yeditepe Üniversitesi Akademisyenleri ACADEMEET'19'da Buluştu

Konferansta "İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor" ve "İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir" sorularına yanıt arandı.

Konferansta konuşan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, akademisyenlerin çok kıymetli olduğunu ve çok değerli bir mesleği icra ettiklerini belirterek "Bilgi, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir borçtur. Siz değerli akademisyenlerimiz çok kutsal bir iş yapıyorsunuz" dedi.

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl: Hepimiz Değişimin Elçileriyiz

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, "Öğrencilere ne verebiliriz, hedeflerimizi nasıl farklılaştırabiliriz" sorularına yanıt aradıklarını ifade ederek "Hepimiz değişimin elçileriyiz" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın da, inovasyonu eğitim vizyonunun merkezine yerleştirmenin ve disiplinlerarası çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan ise dünya üniversite sıralamalarını konu edindiği konuşmasında, multidisipliner çalışmaların bu sıralamalara olan katkısına dikkat çekti.

İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor?

Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan da, "İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor?" başlıklı konuşmasında, iş dünyasının "kendisinin farkında olan, sürekli öğrenmeyi içselleştirmiş, keşiflere açık, yılmazlık duygusu güçlü, yeni nesil öğrenme araçlarına açık, ticari-beşeri-sosyal-pozitif psikoloji sermeyesi biriktirmiş bireylere" ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Münire Erden ise "İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir?" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü Ayla Özdemir de, etkinliği akademisyenlerin motivasyonunu sağlamak ve iş dünyasının akademiden beklentilerinin ne olduğu konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir konferanslar serisi aslında. Geçen yıl jenerasyonları çalıştık. Yeni neslin, öğrencilerin hayata bakış açısı, eğitme ve iş dünyasına bakış açıları, akademisyenler ve farklı kuşaklarla

olan ilişkilerini ele aldık. Bu yıl ise 'sektörün beklentileri nelerdir, sektördeki yeni kuşak ne tür zorluklar çekiyor ve biz bu zorlukları nasıl asgariye indirebiliriz' konuları üzerinde düşünürken sektörün bizden beklentisini duymak adına bu ikinci konferansı hazırladık."

Etkinliğin sonunda keman sanatçısı Canan Anderson'ın sunduğu müzik dinletisi, akademisyenlere keyifli anlar yaşattı.