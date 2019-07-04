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Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir ilk daha

1 saat önce

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, Hong Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji programını yerinde incelemek, değerlendirmek ve eğitimi akredite etmek üzere Avrupa Periodontoloji Federasyonu...

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir ilk daha, System.String[]
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, Hong Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji programını yerinde incelemek, değerlendirmek ve eğitimi akredite etmek üzere Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından program direktörü ve temsilcisi olarak görevlendirilen ilk Türk diş hekimi olarak belirlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen ay gerçekleşen akreditasyon sürecinde, dış denetçi olarak Prof. Dr. Bahar Eren Kuru ile birlikte Avrupa Periodontoloji Federasyonu, Post-Graduate Eğitim Komitesi Başkanı ve İsrail Hadassah-Hebrew Üniversitesi, Periodontoloji Program Direktörü Prof. Moshe Goldstein, iç denetçi olarak ise FDI World Dental Federation Asya Pasifik Direktörü Dr. Simon Ho görev aldı.
Program akreditasyonu için Avrupa Periodontoloji Federasyonu'na başvuran ve Kuru tarafından incelenen Hong-Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Program Direktörü Profesör Maurizio Tonetti, binlerce literatürde imzası olan bilimsel kimliğinin yanı sıra etki faktörü en yüksek diş hekimliği dergilerinden Journal of Clinical Periodontology dergisinin editörlüğü görevini yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:23 Kaynak: AA
Yeditepe Üniversitesi, Avrupa, Ekonomi
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