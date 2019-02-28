Son Dakika Haberleri: Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali Başlıyor

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali Başlıyor

1 saat önce

Yeditepe Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği Kariyer Festivali'19 'Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları' konsepti ile 4 Mart'ta başlıyor.

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali Başlıyor, System.String[]
Yeditepe Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği  Kariyer Festivali'19 'Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları' konsepti ile 4 Mart'ta başlıyor.  

Öğrencilerin meslekteki ilk adımlarını üniversiteyi bitirmeden atmaları için Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlendiği Kariyer Festivali, 04-08 Mart tarihleri arasında, üniversitenin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek. Festivale katılacak olan 200'den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş, staj başvurularını alarak onların iş hayatına dahil olmasına ve kariyer hayatlarında fark yaratmasına olanak sağlayacak.

Katılımcılarına kariyerlerinin yol haritasını çıkarma konusunda yardımcı olan ve onlarla sektöründe öncü yüzlerce firma ve konuşmacıyı buluşturan Kariyer Festivali'nde firma yetkilileri binlerce öğrenci ve mezuna iş ve staj olanağı sunarken sektör lideri konuşmacılar da katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak onlara kariyer rotalarını oluşturmada yol gösterecek.

MÜLAKAT SİMÜLASYONLARI, VAKA VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Sektöründe önde gelen firmaları festivalde, mülakat simülasyonları; atölye çalışmaları ve vaka analizleri düzenleyecek. Binlerce öğrenci ve mezunun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelecek. Hukuk ve eczacılık alanında yetkin isimlerin de yer aldığı oturumlarda, kurumların gelecekteki stratejileri ve gelecek neslin,yeni çağın iş dünyasına adaptasyon süreçleri tartışılacak.  Kurulan stantlarda yer alan insan kaynakları yetkilileri öğrenci ve mezunlara sektör ve departman keşfetme ve firmalar hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:41 Kaynak: DHA

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