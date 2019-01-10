Son Dakika Haberleri: Yeditepe Üniversitesi, Liselilere 'Programlamaya Giriş Eğitimi' Verecek

Yeditepe Üniversitesi, Liselilere 'Programlamaya Giriş Eğitimi' Verecek

1 saat önce

YEDİTEPE Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, lise öğrencilerine yönelik sömestr döneminde 'Programlamaya Giriş Eğitimi' düzenliyor.

Yeditepe Üniversitesi, Liselilere 'Programlamaya Giriş Eğitimi' Verecek, System.String[]
YEDİTEPE Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, lise öğrencilerine yönelik sömestr döneminde 'Programlamaya Giriş Eğitimi' düzenliyor. Eğitime şehir dışından katılmak isteyen öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi yurtlarında konaklama olanağı da sunuluyor.

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin lise öğrencilerine yönelik hazırladığı 'Programlamaya Giriş Eğitimi', 21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim ile erken yaşta, profesyonellerin kullandığı seviyede programlama ile tanışacak olan öğrenciler, 'Programlamaya Giriş'tederslerini Java programlama dili üzerinden, eclipse geliştirme ortamında yapacak.

Eğitimde öncelikle algoritmik düşünme, nesne kavramı, nesnelerin özelliklerinin belirlenmesi gibi aşamalardan geçilecek. Daha sonra ise geometrik şekiller üzerinden nesne hiyerarşisi oluşturulacak. Nesneler arası ilişkiler anlaşıldıktan sonra bunlar Java'da yazılacak.

İSTEYEN KONAKLAYABİLECEK

Eğitime şehir dışından katılmak isteyen öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi yurtlarında konaklama olanağı da sunulacak. Öğrencilerin bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi yaşamını deneyimleme fırsatı bulacağı eğitim kapsamında İstanbul Boğaz Turu ve Astronomi Müzesi Turu gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgiye Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim
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