Almanya'da Uygulamalı Mekatronik Eğitimi Fırsatı - Son Dakika

Almanya'da Uygulamalı Mekatronik Eğitimi Fırsatı

03.05.2021 09:47
Almanya'da Uygulamalı Mekatronik Eğitimi Fırsatı, System.String[]

Otomotivden tıbbi cihazlara, havacılık sanayisinden haberleşme cihazlarına kullanılan pek çok nesnenin mekatronik alanının ürünü olduğunu belirten Dr. Müh. Hamdullah Merdane, Almanya'da uygulamalı eğitim fırsatı sunan bölümle ilgili bilgiler verdi.

Otomotivden tıbbi cihazlara, havacılık sanayisinden haberleşme cihazlarına kullanılan pek çok nesnenin mekatronik alanının ürünü olduğunu belirten Dr. Müh. Hamdullah Merdane, Almanya'da uygulamalı eğitim fırsatı sunan bölümle ilgili bilgiler verdi.

Yakın gelecekte robotların hayatımızı çok daha fazla kolaylaştıracak önemli enstrümanlar olacağını belirten Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh. Hamdullah Merdane, "Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zeka ile sanal gerçeklik alanlarını da kapsamaktadır. Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin meslekleri arasında yerini aldı" diye konuştu.

YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK ALANLARINI DA KAPSIYOR

İlk kez 1969 yılında Japon Yasukawa Elektrik Şirketi'nden bir mühendisin kullandığı Mekatronik deyiminin, mekanik ve elektronik kelimelerinin birleştirilmesinden oluştuğunu belirten Hamdullah Merdane, "Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zeka ile sanal gerçeklik alanlarını da kapsamaktadır" dedi.

"ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ ÇOK İYİ YETİŞTİRMELİ"

Endüstri 4.0, havacılık ve uzay sektörü, sağlık sektöründe hastalık tanım ve tedavisi başta olmak üzere birçok alanda Mekatronik'in elzem bir disiplin olduğunu belirten Dr. Müh. Merdane, mekatroniğin gelecekte öneminin artacağına vurgu yaptı. Mekatronik, multidisipliner bir alan olması nedeniyle bu alanda okuyan öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve her olanağı kullanarak bilgi dağarcıklarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Merdane, sürekli değişen teknolojiyi de takip etmelerini önerdi.

ALMANYA'DA STAJ OLANAĞI

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü'nün Almanca eğitim verdiğini belirten Merdane, bu bölümde okuyanların ilk yıl Almanca hazırlık eğitimi aldığını ifade etti. Almanca hazırlık eğitimini tamamlamaları sonrası 1,5 yıl Türkiye'de teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam eden öğrencilerin 4'üncü yarıyılı Türkiye veya Almanya'daki iş yerlerinde, İş Yeri Uygulaması eğitimi alarak mezun olacaklarını söyledi.

F+U EĞİTİM KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Dr. Müh. Hamdullah Merdane, öğrencilerin 'İş Yeri Uygulaması' eğitimini yurt dışında alabilmeleri için sundukları olanaklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin İşyeri Uygulaması eğitimlerini yurt dışında yapabilmeleri için başta yeterli Almanca bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Bu olanağı sağlamak için Almanya'daki F+U Eğitim Kurumları ve onun bünyesinde bulunan Internationale Berufsakademie (IBA) ile anlaşmamız bulunuyor. İçinde bulunduğumuz dönemde Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden ikisi Mekatronik programından olmak üzere 6 öğrencimiz Erasmus programını kazanarak bu yaz, henüz birinci sınıfın sonundayken Almanya'daki firmalarda staj yapma olanağına sahip olmuşlardır."

Merdane, Mekatronik Bölümü mezunlarının çalışma alanlarını ise şöyle sıralandı:

"Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler, robot teknolojisi kullanan işletmeler, otomotiv endüstrisi, raylı araçlar, savunma sanayi, malzeme işleme, makine ve parça üretimi, beyaz eşya sanayi, havacılık ve uzay sanayi, bilgi ve haberleşme teknoloji firmaları, görüntüleme endüstrisi, kopyalama makineleri, bankacılık, kimya, tıp ve medikal teknik, tarım, inşaat sektörleri. Ayrıca mezunlar kendi işyerlerini de açabilirler."


Almanya'da Uygulamalı Mekatronik Eğitimi Fırsatı
Almanya'da Uygulamalı Mekatronik Eğitimi Fırsatı

Yeditepe Üniversitesi, Havacılık, Almanya, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Uygulamalı Mekatronik Eğitimi Fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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