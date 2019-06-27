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Yeditepe Üniversitesi'nden Beijing Union Üniversitesi ile iş birliği

57 dakika önce

İSTANBUL(AA) - Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında, eğitimlerinin bir kısmına Pekin'de devam edebilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden Beijing Union Üniversitesi ile iş birliği, System.String[]
İSTANBUL(AA) - Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında, eğitimlerinin bir kısmına Pekin'de devam edebilecek.
Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli ekonomi merkezlerinden Pekin'deki Beijing Union University (Pekin Birliği Üniversitesi) Başkanı Prof. Li Xuewei ve beraberindeki heyet, Yeditepe Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, öğrenci ve akademisyen değişimini de içeren iş birliğinin süresi 5 yıl daha uzatılarak kapsamı genişletildi. Üniversitenin öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında, eğitimlerinin bir bölümünde Pekin'de devam edebilecek.
Pekin Birliği Üniversitesi Başkanı Prof. Li Xuewei, Başkan Yardımcısı Prof. Yang Peng, Uluslararası Değişim ve İşbirliği Bölümü Direktörü Prof. Pang Ming, Lisansüstü İlişkiler Bölümü Direktörü Prof. Wang Jing ve İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Zhu Xin'in bulunduğu heyeti, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Arıkboğa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Servet Bayram, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şebnem Baydere, Ticari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Alıcı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nihan Çelebi Ölçüm karşıladı.
Yapılan toplantıda, 2014 yılından bu yana sürdürülen iş birliğinin 5 yıl daha uzatılmasını sağlayan anlaşma imzalandı. Lisans ve yüksek lisans bölümleriyle daha yoğun öğrenci ve akademisyen değişimi ile veri bilimi, e-ticaret, turizm, lojistik, mühendislik, sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere çok sayıda alanda bilgi alışverişinde bulunularak bu alanlarda ortak projeler yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Ekonomi, Yeditepe Üniversitesi, Pekin, Ekonomi
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