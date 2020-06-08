Yeditepe Üniversitesi'nden Boston Üniversitesi'nde sınavsız gastronomi yüksek lisansı olanağı - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi, Boston Üniversitesi ile yaptığı iş birliği kapsamında mezunlarına dünyanın en güçlü gastronomi programlarından birinde sınavsız yüksek lisans yapma olanağı sunuyor.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, üniversite, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi Metropolitan Koleji (BU MET) ile gastronomi alanında yüksek lisans düzeyinde iş birliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma kapsamında, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan ve mezuniyet ortalaması şartını yerine getiren öğrenciler, dünyanın en güçlü gastronomi programlarından biri olan BU MET Gastronomi Yüksek Lisans (Master of Liberal Arts in Gastronomy) programında sınavsız okumaya hak kazanacak.

İş birliği ile Yeditepe Üniversitesi mezunu öğrenciler, BU MET Yüksek Lisans Programı'na sınavsız kabul edilmenin yanı sıra Boston Üniversitesi'nin uluslararası öğrenciler için zorunlu tuttuğu TOEFL, IBT veya IELTS gibi yabancı dil sınavlarından da muaf sayılacak.

Son 5 yılın mezunlarını kapsayan anlaşmayla mezunlar, Boston Üniversitesi'nden derecelerini toplam iki dönem kadar kısa bir sürede alabilecek.

"Türk mutfağını da tanıtabilecekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen, söz konusu ortak adımın Boston Üniversitesi'nin bu alanda Türkiye'de yapmış olduğu ilk iş birliği anlaşması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Boston Üniversitesi'nin Gastronomi Yüksek Lisans Programı, temel olarak bir kültür programı. Bilindiği gibi bizim programımızın da temel amaçlarından bir tanesi başta Türk mutfağı olmak üzere uluslararası mutfak kültürlerinin araştırılması ve yenilikçi bir bakış açısıyla akademik olarak yorumlanmasıdır.

Yapılan bu anlaşma ile Boston Üniversitesi programına katılacak olan mezunlarımız; farklı bir akademik programda karşılaştırmalı yemek kültürü çalışmaları yapabilecek, kendilerine yepyeni bir vizyon katarken, Türk mutfağını da yaptıkları çalışmalarla uluslararası akademik platformda tanıtma imkanı bulabilecek. Anlaşmayı bizim için özel kılan bir başka unsur da iş birliği teklifinin bölümümüze BU MET tarafından yapılmış olmasıdır."