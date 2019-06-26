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Yeditepe Üniversitesi'nden yeni yüksek lisans programı

52 dakika önce

/ (KURUMSAL HABER) - YEDİTEPE Üniversitesi, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hakim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirmek amacıyla, İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı'nı açtığını duyurdu.

Yeditepe Üniversitesi'nden yeni yüksek lisans programı, System.String[]
/ (KURUMSAL HABER) - YEDİTEPE Üniversitesi, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hakim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirmek amacıyla, İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı'nı açtığını duyurdu. Programın ön kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak.

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Yeditepe Üniversitesi tarafından girişimci, dinamik ve analitik düşünce yetisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hakim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirmek amacıyla açıldı. Programın tanıtımı için düzenlenen lansmanda Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Fazıl Güler ve Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam'ın program içerikleri sunumu ile devam eden lansmanda, Loreal Paris İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman, Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölüm Müdürü Dolunay Bulut, Eczacıbaşı Grubu İnsan Kaynakları Yöneticisi Simge Atsüren, Nestle Türkiye Bölgesel Yöneticisi Ergin Akman gibi sektörden yüksek lisans programı kadrosunda yer alacak profesyoneller tanıtıldı.

NETWORK BULUŞMASINA DÖNÜŞTÜ

Lansmana ayrıca, Çırağan Palace Kempinski İnsan Kaynakları & Risk Yön. Direktörü Adil Haluk Ertan, PDR International Genel Müdürü Ayşegül Drahşan, Çimsa İnsan Kaynakları Yöneticisi Furkan Öksüz, Çimsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu, Mechsoft Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Miray Kara katıldı. Bayer Türkiye, SAP Türkiye, Anadolu Grubu Holding A.Ş, Türk Hava Yolları, Defacto, Sanofi Sağlık Ürünleri, Shell, TNT İnternational Express, Kidzania İstanbul, Bureau Veritas, OBSS Bilişim lansmanda temsilcileriyle yer alan firmalar arasındaydı. Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü'nün organize ettiği lansman, sektörün öncü firmalarından sektör profesyonellerini bir araya getiren bir network buluşmasına dönüştü.

KAYITLARI 20 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı'nın ön kayıtları 20 Temmuz'da, dersleri ise güz döneminde başlayacak.
Enternal Coaching & Mentoring Academy kurucuları Dilek Yıldırım ve Meltem Şakarcan, Yüksek Lisans programına Koçluk Eğitimleri ile destek verecek. Programa kayıtlı öğrenciler, Yıldırım ve Şakarcan'ın desteğiyle, güçlü akademik diplomanın yanı sıra uluslararası ICF ve EMCC onaylı koçluk ve mentörlük sertifikaları ile profesyonel koç ve mentör olarak mezun olabilecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
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