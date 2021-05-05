Yeditepe Üniversitesi'nin "liselilere özel yaz okulu" üniversiteli olmaya hazırlıyor - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM) lise öğrencilerinin üniversiteli olma yolunda potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği "Lise Yaz Okulu", bu yıl 5-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, salgın koşulları nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek Lise Yaz Okulu'nda bu yıl dersler, "Programlamaya Giriş, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sağlık, Mühendislik, Mimarlık ve Fen-Edebiyat" başlıkları altında işlenecek.

Programa katılan lise öğrencileri, 5 gün boyunca yaşıtlarıyla beraber, Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen akademik dersleri alabilecek. Öğrenciler seçtikleri alanda toplamda 18 saatlik bir programa dahil olabilecek.

Verilecek eğitimlerin yanı sıra, lise öğrencilerine üniversite motivasyonlarını güçlendirecek ve tercih edecekleri bölümlere dair yeteneklerini görmelerini sağlayacak bir program da sunulacak. Öğrenciler, üniversite tercihleri konusunda akademisyenlerle sohbet olanağı bulacak.

Lise Yaz Okulu bitiminde, yüzde 80 devam sağlayan öğrencilere, Türkçe ve İngilizce katılım belgesi verilecek. Başvuru süresi 21 Haziran'da sona erecek.