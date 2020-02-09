Yeditepe Üniversitesi, TÜSİAD'ın girişimci gençlerini ağırlıyor - Son Dakika
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Yeditepe Üniversitesi, TÜSİAD'ın girişimci gençlerini ağırlıyor

6 saat önce

Yeditepe Üniversitesi, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programına katılmaya hak kazanan girişimci gençleri, üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenecek Girişimcilik Kampı'nda ağırlayacak.

Yeditepe Üniversitesi, TÜSİAD'ın girişimci gençlerini ağırlıyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programına katılmaya hak kazanan girişimci gençleri, üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenecek Girişimcilik Kampı'nda ağırlayacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", bu yıl Türkiye'nin 183 üniversitesinden başvuru alırken, Girişimcilik Kampı'na 20 şehir ve 43 üniversiteden 107 girişimci genç katılmaya hak kazandı.

Sağlık alanı ön plana çıkıyor

Açıklamaya göre, ikişer-üçer kişilik 36 ekibi oluşturan 107 genç, Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 11-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kampa katılarak girişimcilik üzerine kapsamlı bir eğitim alacak. Üniversitede buluşacak ekiplerden 17 tanesi fikir, 19 tanesi ise prototip aşamasında yer alıyor. Sektörel olarak incelendiğinde ise 16 proje ile sağlık alanı öne çıkıyor.

Bu yıl 40'ın üstünde konuşmacı ve 100'ün üzerinde mentorun katılımı ile gerçekleşecek kampta; temel girişimcilik eğitimi, atölyeler, yatırımcı sunumuna yönelik eğitim, TÜSİAD üyeleri ile iş geliştirme gibi pek çok fırsat katılımcıları bekliyor.

Yeditepe Üniversitesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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