Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü, "University Affiliation Programı"na kabul edildi - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü, "University Affiliation Programı"na kabul edildi

28.01.2021 11:51
Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü,

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, sektörün altın standartlarını belirleyen küresel yatırım uzmanları birliği Chartered Financial Analyst (CFA) Institute'ün, University Affiliation Programı'na kabul edildi.

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, sektörün altın standartlarını belirleyen küresel yatırım uzmanları birliği Chartered Financial Analyst (CFA) Institute'ün, University Affiliation Programı'na kabul edildi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu programa katılımla Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü öğrencileri, her yıl belirlenen sayıda öğrenci için ayrılan CFA Programı bursunu almaya hak kazanacak.

Küresel finans dünyasında saygın bir bilgi kaynağı olarak bilinen CFA Institute'ün, 164 bin CFA ünvanı sahibi dahil, 166 ülke ve bölgede 176 binden fazla üyesi bulunuyor. CFA Programı ise dünya çapındaki finansal analistlerin, portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının ve diğer yatırım profesyonellerinin becerilerini, standartlarını, yetkinliğini ve bütünlüğünü geliştirmek için ihtiyaç duyulan standartları belirliyor. Yatırım mesleğinin en titiz akreditasyon programı olarak kabul edilen CFA Programı, İngilizce olarak yönetiliyor ve tüm dünya genelinde üyelerine aynı sınavı uyguluyor. Programı başarıyla tamamlayanlar ise yatırım profesyonelleri için "Altın standart" olan CFA ünvanına sahip oluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Kamaşak, Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerinin, CFA Institute University Affiliation Programı ile kariyerlerinde üstün başarıya doğru bir adım daha attıklarını belirtti.

Kamaşak, "Bu programa giriş, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ders müfredatının güncel profesyonel uygulamalarla yakından bağlantılı olduğunu, finans alanında başarılı bir kariyer için sağlam bir eğitim verdiğini ve öğrencilerini, yatırım alanında dünyadaki en saygın ve tanınan Chartered Financial Analyst unvanını veren CFA sınavlarına hazırlamaya yetkin olduğunu gösteriyor." dedi.

Yeditepe Üniversitesi, Yatırım, Finans, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü, 'University Affiliation Programı'na kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


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