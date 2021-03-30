Yeditepe Üniversitesi, üniversite-okul iş birliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi, üniversite-okul iş birliği çalışmalarını sürdürüyor

30.03.2021 11:43
Yeditepe Üniversitesi, üniversite-okul iş birliği çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, üniversite-okul iş birliği çalışmalarına devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, üniversite-okul iş birliği çalışmalarına devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan İstanbul Tasarım-Beceri Atölyeleri (TBA) Akademik İşbirliği Modeli kapsamında, Yeditepe Üniversitesi ile eşleştirildiği Ataşehir Hasan Leyli Ortaokulu yöneticileri, üniversitenin Ataşehir'deki kampüsünde bir araya geldi. İki kurumun yöneticileri atölyelerdeki çalışmaların canlandırılması ve geçen eğitim-öğretim döneminde yaşanan kayıpların giderilmesi için yapılabilecekleri ele aldı.

İş birliği modeli kapsamında Yeditepe Üniversitesi de Ataşehir Hasan Leyli Ortaokulu ile eşleştirilmiş ve üniversite, TBA şartnamesine göre bu okulda atölye kurulmuştu. İş birliğini güçlendirmek ve sekteye uğrayan çalışmaları yeniden canlandırmak için Ataşehir Hasan Leyli Ortaokulu Müdürü İbrahim Batumoğlu ve Müdür Yardımcısı Ebru Yalı Çoban Yeditepe Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Semra Akyel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun'un da bulunduğu ziyarette alınabilecek tedbirler konuşuldu.

Konuya ilişkin bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayşe Semra Akyel, Eğitim Fakültesi olarak öğrencilere matematik ve Türkçe alanlarında online olarak destek atölyeleri düzenleyeceklerini belirterek, "Velilere yönelik olarak da pandemi dönemiyle nasıl başa çıkılabilir, veliler bu süreçte öğrencilere nasıl destek olabilir konularını içeren seminerlerimiz olacak. Özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda, veli ve öğrenci düzeyinde aydınlatıcı seminerler düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Gülveli Kaya da sanatın ortak bir payda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla toplumla, gençlerle eğitimle veya insanlarla sanatı ne kadar çok yerde buluşturabilirsek, biz görevimizi yapmış olacağız. Eğitim Fakültesi'nin yapmış olduğu bu protokol kapsamında da öğrenci ve veliyi de birlikte düşünerek, yaratıcı düşünceyi derslerinin veya hayatın içerisine ne kadar katabilirler sorusuna yanıt arayacağız." diye konuştu.

Doç. Dr. Hülya Kılıç ise Yeditepe Üniversitesi'nde, 2007 yılından bu yana çevre okul ve kurumlarda çeşitli alanlarda Eğitime Destek Atölye çalışmaları yürüttüklerini anımsatarak üniversite-okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla eğitimde iş birliği protokolleri imzalandığını söyledi. Kılıç, son olarak geçtiğimiz yıl başlayan Tasarım Beceri Atölyeleri Akademik İşbirliği Modeli kapsamında çalışmaları hızlandırmak için alınacak tedbirleri konuştuklarını vurguladı.

Bir yıl önce yola çıktıklarında çalıştaylarda bir araya gelerek yol haritalarını belirlediklerini ifade eden İbrahim Batumoğlu da, "Bundan sonra 2-3 alanda 8'inci sınıflara yönelik çalışmalarımızı planladık. Çerçeveyi oturttuk. Önümüzdeki hafta itibariyle çalışmaları yürüteceğiz. Şu an için online ile başlayarak süreç izin verirse atölye çalışmalarını yüz yüze yürüteceğiz ve öğrencilerimizin bu atölyelerden yararlanmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeditepe Üniversitesi, üniversite-okul iş birliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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