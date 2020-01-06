Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden acil tıp alanı için önemli katkı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden acil tıp alanı için önemli katkı - Son Dakika Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden acil tıp alanı için önemli katkı

7 saat önce

Acil tıp asistanları ve uzmanları için bu alandaki güncel bilgilere ulaşma konusunda en güvenilir, temel kaynak niteliği taşıyan "Rosen Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama (Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice)" kitabının 9'uncu baskısı, Yeditepe Üniversitesi...

Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden acil tıp alanı için önemli katkı, System.String[]

Acil tıp asistanları ve uzmanları için bu alandaki güncel bilgilere ulaşma konusunda en güvenilir, temel kaynak niteliği taşıyan "Rosen Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama (Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice)" kitabının 9'uncu baskısı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırıldı.


Yeditepe Üniversitesi'nden açıklamaya göre, Peter Rosen'ın çalışırken, öğrenirken ve uygularken acil tıp konusunda bir başvuru kaynağı yaratma hayaliyle 1983 yılında yazdığı kitap, acil tıbbın en önemli kaynaklarından biri haline geldi. Bu alanda seçkin bir yayın olma özelliğini devam ettiren kaynak, günümüzde en son tıbbi literatüre dayanarak özenle güncellenen 9'uncu baskısıyla acil tıp hekimlerine rehber oluyor.


Kitabın son baskısının Türkçeye çeviri süreci Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından yürütüldü ve kitap Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı. 2 bin 500 sayfa ve 194 bölümden oluşan kitap, acil tıbba dair güvenilir, erişilebilir, kapsamlı ve temel bilgiler içeriyor, yeni anlayış ve bakış açıları getiren genç kuşak editörlerin uzmanlık ve bilgileriyle çağı yakalıyor.

Ron M. Walls, Robert S. Hockberger, Marianne Gausche- Hill'in yazarlığını yaptığı kitabın bu baskısında, günümüzde giderek daha da yoğun bir şekilde çalışan acil tıp hekimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde çok daha özet, klinik olarak amaca uygun ve daha kolay erişilebilir bilgiler yer alıyor.

Her acil durum için daha açık rehberlik sağlamak amacıyla bilgilerin olabildiğince fazla görselle desteklendiği kitapta, yeni anatomi çizimleri, yeni grafik ve algoritmalar, yeni fotoğraflar dahil olmak üzere 550'den fazla yeni görsel bulunuyor.


Kitapta ayrıca "Pediatrik Hasta İçin Hava Yolu Yönetimi", "Pediatrik Hastada Girişimsel Sedasyon ve Analjezi", "Pediatrik Hastada İlaç Tedavisi", "Gebelikte Komorbid Medikal Acil Durumlar", "Geriatrik Hastada İlaç Tedavisi" ve "Global ve İnsani Acil Tıp" olmak üzere 6 yeni bölüm de yer alıyor.

Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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