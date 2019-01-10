Son Dakika Haberleri: Yeditepe Üniversitesinden "Programlamaya Giriş Eğitimi"

Yeditepe Üniversitesinden "Programlamaya Giriş Eğitimi"

1 saat önce

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin lise öğrencileri için organize edeceği "Programlamaya Giriş Eğitimi", 21-25 Ocak'ta yapılacak.

Yeditepe Üniversitesinden
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin lise öğrencileri için organize edeceği "Programlamaya Giriş Eğitimi", 21-25 Ocak'ta yapılacak.

Eğitim boyunca üniversitenin kendisine ait yurtlarında kalacak olan katılımcılar, profesyonellerin kullandığı derecede programlama öğrenirken aynı zamanda üniversite hayatını yaşama imkanı da bulacak.

Sürekli eğitimde en fazla istenilen eğitimlerin başında gelen Programlamaya Giriş dersleri iş ortamlarında kullanılan Java programlama dili üzerinden, eclipse geliştirme ortamında anlatılacak.

Programlama öğreniminin sıkıntılarından biri olan yanlış öğrenmenin önüne geçilmesi amaçlanan bu eğitimde, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin eğitimlerinde kullandığı programlama dili olan Java kullanılıyor.

Başlangıçta Algoritmik düşünce, nesne kavramı, nesnelerin belirlenmesi eğitimi alacak olan öğrenciler, daha sonra geometrik şekiller üzerinden nesne hiyerarşisi oluşturacak ve sonrasında nesneler arası ilişkiler anlaşıldıktan sonra Java'da yazılacak.


Eğitim sonrasında katılımcı öğrenciler için, İstanbul Boğaz Turu ve Astronomi Müzesi Turu düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:56:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeditepe Üniversitesinden "Programlamaya Giriş Eğitimi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]