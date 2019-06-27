Son Dakika Haberleri: 'Yediveren inciri'nde hasat başladı
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'Yediveren inciri'nde hasat başladı

28 dakika önce

Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen yediveren incirinde hasat başladı.

'Yediveren inciri'nde hasat başladı, System.String[]
Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen yediveren incirinde hasat başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:53 
Turgutlu, Ege, Manisa, Ekonomi
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