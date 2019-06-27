'Yediveren inciri'nde hasat başladı
28 dakika önce
Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen yediveren incirinde hasat başladı.
Ege
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:53
Bölgesi'nde sadece Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde yetişen yediveren incirinde hasat başladı.
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