"Yediveren inciri"nde hasat zamanı - MANİSA

AHMET BAYRAM - Ege Bölgesi'nde sadece Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içinde bir ağacın 7 kez ürün vermesi dolayısıyla "yediveren" denilen incirin hasadına başlandı.Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu bugünlerde sabahın erken saatlerinde hasat için bahçelere giden üreticiler, saat 09.00'a kadar incirleri ağaçtan topluyor.İncirleri özenle kasalara yerleştiren üreticiler, daha sonra mahalle meydanlardaki alım merkezinin yolunu tutuyor. Kilogramı 6 ila 8 liradan satılan incirler, daha sonra İstanbul Muğla gibi büyük şehirlere ve turizm merkezlerine gönderiliyor.Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Avşar, Osmancık , Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen ve normal şartlarda mayıs ayı ortalarında toplanan yediveren incirinin, bu yılki hava şartları nedeniyle 1 ay gecikmeli hasat edildiğini söyledi."İlk incir Turgutlu'dan"Değişik dönemlerde 7 kez hasat edilen yediveren incirinde rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu gözlemlediklerini belirten Şenol, " Türkiye 'de ilk incir ilçemizde yetişir. Yılda 7 kez verim yapar ağaçlar. İlçemizde 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor." dedi.Şenol, yediveren incirlerinin olgunlarını iç piyasaya, olgunlaşmadan toplananların ise ihracata gönderildiğine işaret ederek, " Avrupa ülkelerine ihracatımız henüz başlamadı. Hasada yeni başladık, şu an için sadece iç piyasaya ürün sağlanıyor. Umarım ihracat başladığında çiftçimiz iyi bir gelir elde eder." diye konuştu."Üreticinin yüzü gülüyor"Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin de, rekolte ve fiyat bakımından üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getirerek, "Yediveren inciri Turgutlu'ya has bir ürün. Bu sene fiyatlar ve rekolte iyi, üreticinin yüzü gülüyor. Şu an buradan büyükşehirler ve sahil kentleri başta olmak üzere 81 ile incir gönderiyoruz. Bugün topluyoruz ve ertesi gün tüketiciye ulaşıyor. Yoğun bir talep var, şu anda tüccarların incir talebine yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.