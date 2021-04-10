Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı maçta DeAndre Yedlin, Lens'in sert müdahalesi sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı. Pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılı futbolcular Lens'in kırmızı kartla oyundan atılması yönünde itirazlarda bulundu.
ABD'li oyuncu, 20. dakikada Lens'in bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı ve yaklaşık 8 dakika boyunca tedavi ve kendini deneme seanslarının ardından oyuna devam edemedi. Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da oyuncular, Yedlin'e yapılan hareketin ardından Lens'e kırmızı kart gösterilmesi yönünde hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.
Galatasaraylı taraftarlar da Ali Palabıyık'a sosyal medyada büyük tepki gösterirken, "Yedlin'in ayağı kırılmadığı için kırmızı kart vermedi" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Spor › Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi - Son Dakika Spor