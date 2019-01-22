Son Dakika Haberleri: Yee Alman Kurumuyla Mutabakat Zaptı İmzaladı

Yee Alman Kurumuyla Mutabakat Zaptı İmzaladı

2 saat önce

Alman-Türk Bilgi ve İletişim Araştırma Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Yee Alman Kurumuyla Mutabakat Zaptı İmzaladı, System.String[]
Alman-Türk Bilgi ve İletişim Araştırma Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Alman-Türk Bilgi ve İletişim Araştırma Merkezi (German-Turkish Advanced Research Center for Information and Communication Technologies GT-ARC) ile YEE arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında mutabakat zaptı, GT-ARC Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından imzalandı.


Enstitüden yapılan açıklamada, YEE'nin şimdiye kadar başarıyla gerçekleştirdiği kültür diplomasisi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin yanında Türkiye'nin akademik, bilimsel ve teknolojik alanda sahip olduğu imkan ve kapasiteyi dünyaya tanıtmak, nitelikli insan gücünü artırmak, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine yaklaşmasına katkı sunmak, Türkiye'nin bilimsel ve akademik etkileşim stratejilerini oluşturmak ve yönlendirmek için bilim diplomasisi alanında çalışmalar yürütmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada mutabakat zaptı imzalayan YEE'nin kullanıcılarına küresel çapta akademik ve bilimsel çalışmalara ulaşma imkanı sunacağı ifade edildi.

Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak


Mutabakat zaptı ile Almanya ve Türkiye arasında akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi ve aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda iki kurum arasında akademik yayın ve bilgilerin paylaşılması, araştırma projelerindeki iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve ortak endüstriyel ve girişimcilik programları imkanlarının araştırılması konularında iş birliği yapılmasının hedeflendiği de ifade edildi.

İmzalanan mutabakat zaptı ile küresel çaptaki çıktıların, verilerin, kılavuzların elde edilmesine ve know-how transferinin sağlanmasına yönelik TABİP'in sahip olduğu uluslararası ağ, kapasite ve etkin yapının daha da geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Yapılan iş birlikleri ile TABİP'ten kullanıcıları arasındaki akademik ve bilimsel etkileşimin artırılmasını ve elde edilen verilerden Türkiye'nin akademik ve bilimsel alanda çalışmalar yürüten kamu ve özel sektör aktörlerinin de istifade etmesini sağlamasının beklendiği belirtildi.

2019 yılı itibarıyla 45 ülkede 56 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile geniş bir ağa sahip YEE, TABİP'in bilimsel ağı olarak bilinen "Portal" adlı yazılımının hayata geçirilmesiyle hem Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelini dünyaya tanıtmayı hem de bilim, teknoloji ve üretim temelli dönüşüm sürecine destek olmayı amaçlıyor.

Alman-Türk Bilgi ve İletişim Araştırma Merkezi

Açıklamada ayrıca GT-ARC'nin, Alman ve Türk hükümetleri ve önde gelen şirketlerinin destekleriyle Berlin Teknik Üniversitesi (Technische Universitaet Berlin) bünyesinde kurulmuş ve İstanbul ve Berlin'de yerleşkeleri bulunan bir enstitü olduğu, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma yapmayı hedeflediği vurgulandı.

GT-ARC'nin özellikle akıllı şehirler, elektromobilite, sağlık, e-devlet, eğitim, lojistik, ulaştırma, enerji ve siber güvenlik alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan bir enstitü olduğu, teknik sorunların çözümünde anahtar rol üstlenmek için uluslararası iş birlikleri geliştirilmesine ve yeni nesil projelerin oluşumuna önem verdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:56 Kaynak: AA

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