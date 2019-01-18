Yee Ankara'da İki Türkçe Sınıfı Açtı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu ve Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe sınıflarının açılışı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu ve Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe sınıflarının açılışı yapıldı.



Bölgede yaşayan Suriyeli çocukların ağırlıklı olarak eğitim aldığı okullardaki Türkçe sınıflarının açılışı, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılımıyla gerçekleşti.



İlk olarak Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulundaki Türkçe sınıfının açılışını yapan Ateş'e, Altındağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Gül ile okul müdürü Saadettin Dellal eşlik etti.



Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından, öğrencilerle bir süre konuşan Ateş, onlarla devam eden Türkçe eğitim süreci hakkında sohbet etti.



YEE Başkanı Ateş, "Özellikle Türkiye'de Türkçeyi öğretmek ve sevdirmek bizim en temel görevlerimizden birisi" diyerek yabancıların Türkçeyi öğrendiklerinde toplumla kaynaşmalarının daha rahat olacağına dikkati çekti.



Ateş, "Okullarımızda Türkçeyi öğreten sınıfların sempatik, yabancıyı cezbeden ve Türkçeyi sevdirecek donanımda olması gerekir. Biz, Türkçe öğretim malzemelerinden elde ettiğimiz gelirle Ankara'da şu ana kadar 3 tane Türkçe sınıfı açtık. Bu da özellikle durumu iyi olan insanlara örnek olsun. Onlar bu sınıfların oluşmasına katkı yaparlarsa sadece Suriyeliler değil tüm göçmenler Türkçeyi daha güzel ortamda öğrenirler." dedi.



Türkçe sınıfları açılması projesiyle, YEE'nin göçmenlerin topluma uyum ve entegrasyonuna da katkısı olduğunu belirten Ateş, Türkçe sınıfı öğretmenlerine Türkçenin öğretim metoduyla ilgili eğitimin verildiğinin altını çizdi.



Başkan Ateş, YEE'nin, kitap, oyun kartı, poster gibi çeşitli materyalleri de öğrencilere ücretsiz dağıttığını hatırlattı.



Ateş, Gül ve Dellal, yarıyıl tatiline girecek Türkçe sınıfı öğrencilerine karnelerini takdim etti.



YEE Başkanı Ateş, daha sonra Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokuluna geçerek oradaki Türkçe sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Ateş'e, Gül'ün yanı sıra okul müdürü Nadir Sönmez eşlik etti.



Açılışın ardından bir süre öğrencilerle sohbet eden Ateş, eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilere karnelerini dağıttı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi

5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı

Eski Eşe Kızgın Maşalı İşkenceye Mahkemeden Emsal Ceza

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı