YEE, Arjantin'de Türkçe severleri bir araya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

YEE, Arjantin'de Türkçe severleri bir araya getirdi

04.06.2022 23:58
YEE, Arjantin'de Türkçe severleri bir araya getirdi

BUENOS Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Gelin tanış olalım" etkinliği kapsamında daha önce çevrim içi Türkçe dersi alan Arjantinlileri bir araya getirdi.

BUENOS Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Gelin tanış olalım" etkinliği kapsamında daha önce çevrim içi Türkçe dersi alan Arjantinlileri bir araya getirdi.

YEE Arjantin Koordinatörü Aydın Bayat, YEE'nin ilk etkinliğine değinerek, "Faaliyetlerine henüz başlayan kültür merkezimizin, Arjantin ve Türkiye arasında dostluk köprüleri inşa edilmesine ve tanış olmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

YEE'nin Arjantin'deki etkinliklerine dikkati çeken Bayat, "Merkezimizde Türk dili, kültürü ve sanatına dair kurs ve etkinliklerin yanı sıra iki ülke insanını ortak paydada buluşturan ve onları dost kılacak çalışmalara da ev sahipliği yapacak olması sizler gibi bizleri de heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Büyükelçilik Müsteşarı Adil Cüneyt Akbal da burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Türkçe tarihi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, YEE'nin tanımı videosu gösterildi ve davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi.

"Sadece dili değil aynı zamanda kültürü ve Türk halkını da öğrenme fırsatı veriyor"

Etkinlik için Buenos Aires'e yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Santa Fe eyaletinden gelen Paulo Schuk, "Yaklaşık 7 saatlik bir yolculukla geldim buraya. Çevrim içi derslerle Türkçe öğrenmeye başladım ve buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Yunus Emre Enstitüsünün açılmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

Gabriela Yanina, davet üzerine Santa Fe'den geldiğini aktararak, "Çok mutluyum, bu bir rüya gibi. Türkçe öğrenmek istiyorum. Tanrıya şükür çevrim içi dersler var, bu bizim gibi uzakta yaşayanların Türkçe öğrenmesine fırsat veriyor. Türk dizileri izledikten sonra Türkçe öğrenmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Gabriela Montenegro, Türkiye'ye ve Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine ve teşekkür ederek, salgın döneminde yapılan çevrim içi Türkçe derslerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Montenegro, "Yunus Emre Enstitüsünün burada açılması beni çok duygulandırdı. Burada sadece dili değil aynı zamanda kültürü ve Türk halkını da öğrenme fırsatı veriyor. Bu hem benim Türk olan eşimle irtibatımı hem de kariyerime yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Zulema Montenegro da YEE'nin açılışı dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve Türkçe öğrenmenin Suriye kökenli olduğu için kökleriyle irtibatını kuvvetlendireceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı
Kaynak: AA

Yunus Emre, Arjantin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEE, Arjantin'de Türkçe severleri bir araya getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: YEE, Arjantin'de Türkçe severleri bir araya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement