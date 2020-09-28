YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı - Son Dakika

YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Avrupa'da yaşayan ve anadili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocuklar için internet üzerinden çevrimiçi Türkçe kursları başlattı.

YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Avrupa'da yaşayan ve anadili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocuklar için internet üzerinden çevrimiçi Türkçe kursları başlattı.

Enstitü bu uygulamayla hızlanan dijitalleşme sürecini fırsata çevirerek, Türkçe'yi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Köln'den koordine edilen derslerden Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki çocuklar yararlanabilecek.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Türkçe kaybına karşı internet üzerinden kurslar başlattıklarını ifade ederek, ilgi duyan gençleri kurslara katılmaya davet etti.

Bu kursların Türkçe öğretimi konusunda yeni imkanlar sağladığını belirten Bulut, "Batı Avrupa'da iki dilli yeni kuşaklarda Türkçe'nin geleceğini garanti altına almak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Bulut, şunları söyledi:

"Uygulama Batı Avrupa'da yaşayan ve ana dili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocukları kapsıyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını Enstitünün sosyal medya hesapları üzerinden yapabiliyorlar. Yaş gruplarına göre yeterli sayıda başvuru alındığında kurslar hemen başlatılıyor. Çevrimiçi Türkçe kurslarına kayıt olmak için kurumun www.yeekoln.de adresine başvuru yapılabiliyor."

Yunus Emre Enstitüsü, Almanya, Avrupa, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda         
19:15
Domuz gribi döneminde maskeli vaazlarıyla dikkat çeken vaiz koronavirüsten vefat etti Domuz gribi döneminde maskeli vaazlarıyla dikkat çeken vaiz koronavirüsten vefat etti         
18:29
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi         
15:36
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 21:02:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei