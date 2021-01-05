YEE Başkanı Ateş: "Türkçeye dünyanın her yerinde yoğun talep var" - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "2020 yılında dünyada öğrenilen yabancı diller arasında Türkçe beşinci sırada yer aldı. Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmeye büyük bir talep var." dedi.

Ateş, Enstitünün 2021 yılında hayata geçirmeyi planladığı proje ve faaliyetler hakkında basın toplantısı düzenledi.

YEE'nin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda Ateş, Enstitünün Türk kültürünü daha yakından ve doğru bir şekilde tanıtmak için hazırladığı 2021 Türk Kültür Ajandası'nı tanıttı.

Türk Kültür Ajandası'nı çıkarmaktaki temel amaçlarının, kültürün özellikle iki kapak arasına sığdırılacak kısmını sığdırmak olduğunu belirten Ateş, "Ajandanın bu yılki ana temasını ise Türk musikisi olarak seçtik. Çünkü müzik sayesinde kültür en hızlı şekilde farklı coğrafyalara taşınabiliyor. Biz de Türk müziğinin tarihini, enstrümanlarını, bestecilerini dünyaya tanıtarak, Türk kültürünü o frekanslarla yurt dışına taşımış oluyoruz." dedi.

Ateş, müziğin Türk kültürü açısından önemine vurgu yaparak, 2020 yılında Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde başlatılan "Müzik Susmasın" projesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine rağmen Türkiye'de müzik sektörünün devam etmesi ve on binlerce müzisyenin müzik sektörünü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmasına vesile olduklarını belirtti.

"Türkçe beşinci sırada yer aldı"

Enstitünün salgın sürecinin başlangıcından itibaren faaliyetlerini dijital ortama taşıdığını ifade eden Ateş, "Bunun da en başında Türkçe eğitimi geliyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak salgın döneminde bütün dünyaya ücretsiz Türkçe kursları sunduk. 2020'nin son 9 ayında, bu kurslar sayesinde 30 bini aşkın insan, 2 kur halinde Türkçe öğrendi." diye konuştu.

Türkçenin dünyada giderek daha popüler bir dil haline geldiğine değinen Ateş, şunları kaydetti:

"2020 sonuçlarına göre dünyada öğrenilen yabancı diller arasında Türkçe beşinci sırada yer aldı. Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmeye böyle bir talep var. Biz bu talebi karşılamak için dünyanın her tarafına, kültür merkezimizin olmadığı ülkelere dahi dijital ortamdan ulaşmaya çalışıyoruz. Türkçe kurslarımıza müracaatlar artarak devam ediyor."

Azez Türk Kültür Merkezi

Ateş, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde 2020 yılında açılan Türk Kültür Merkezinin önemini vurgulayarak, "Türkiye, 9 yıldır savaş ve çatışmaların devam ettiği Suriye'de terörden arındırılmış bir bölge oluşturdu. Terörden arındırmak ise sadece silahtan arındırmak demek değildir. Bunun için Azez'de Türk Kültür Merkezimiz vasıtasıyla, o insanlara dil öğretimi, sanat eğitimi, atölye çalışmaları, edebiyatla destek oluyoruz. Amerika'daki bir çocuğun kıymeti ne ise Azez'deki bir çocuğun kıymeti de odur." dedi.

Azez'deki bu kültür merkezinde 10 bin Türkçe eğitmeni yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ateş, "Suriye'de eğiteceğimiz bu 10 bin Türkçe eğitmeniyle, 4 milyonluk nüfusa Türkçeyi bir iletişim ve bilim dili olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş ayrıca Enstitünün Azez'deki faaliyetlerini içeren "Azez: Umudun Adı" isimli belgeseli de tanıttı.

-2021 UNESCO Yunus Emre Yılı

2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Ateş, "Biz de Enstitü olarak dünyanın her tarafında düzenleyeceğimiz faaliyetlerle Yunus Emre'nin felsefesini ve insanlığa katkısını bütün dünyayla paylaşacağız." dedi.