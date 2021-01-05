YEE Başkanı Ateş: "Türkçeye dünyanın her yerinde yoğun talep var" - Son Dakika

YEE Başkanı Ateş: "Türkçeye dünyanın her yerinde yoğun talep var"

05.01.2021 17:53
YEE Başkanı Ateş:

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "2020 yılında dünyada öğrenilen yabancı diller arasında Türkçe beşinci sırada yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "2020 yılında dünyada öğrenilen yabancı diller arasında Türkçe beşinci sırada yer aldı. Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmeye büyük bir talep var." dedi.

Ateş, Enstitünün 2021 yılında hayata geçirmeyi planladığı proje ve faaliyetler hakkında basın toplantısı düzenledi.

YEE'nin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda Ateş, Enstitünün Türk kültürünü daha yakından ve doğru bir şekilde tanıtmak için hazırladığı 2021 Türk Kültür Ajandası'nı tanıttı.

Türk Kültür Ajandası'nı çıkarmaktaki temel amaçlarının, kültürün özellikle iki kapak arasına sığdırılacak kısmını sığdırmak olduğunu belirten Ateş, "Ajandanın bu yılki ana temasını ise Türk musikisi olarak seçtik. Çünkü müzik sayesinde kültür en hızlı şekilde farklı coğrafyalara taşınabiliyor. Biz de Türk müziğinin tarihini, enstrümanlarını, bestecilerini dünyaya tanıtarak, Türk kültürünü o frekanslarla yurt dışına taşımış oluyoruz." dedi.

Ateş, müziğin Türk kültürü açısından önemine vurgu yaparak, 2020 yılında Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde başlatılan "Müzik Susmasın" projesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine rağmen Türkiye'de müzik sektörünün devam etmesi ve on binlerce müzisyenin müzik sektörünü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmasına vesile olduklarını belirtti.

"Türkçe beşinci sırada yer aldı"

Enstitünün salgın sürecinin başlangıcından itibaren faaliyetlerini dijital ortama taşıdığını ifade eden Ateş, "Bunun da en başında Türkçe eğitimi geliyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak salgın döneminde bütün dünyaya ücretsiz Türkçe kursları sunduk. 2020'nin son 9 ayında, bu kurslar sayesinde 30 bini aşkın insan, 2 kur halinde Türkçe öğrendi." diye konuştu.

Türkçenin dünyada giderek daha popüler bir dil haline geldiğine değinen Ateş, şunları kaydetti:

"2020 sonuçlarına göre dünyada öğrenilen yabancı diller arasında Türkçe beşinci sırada yer aldı. Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmeye böyle bir talep var. Biz bu talebi karşılamak için dünyanın her tarafına, kültür merkezimizin olmadığı ülkelere dahi dijital ortamdan ulaşmaya çalışıyoruz. Türkçe kurslarımıza müracaatlar artarak devam ediyor."

Azez Türk Kültür Merkezi

Ateş, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde 2020 yılında açılan Türk Kültür Merkezinin önemini vurgulayarak, "Türkiye, 9 yıldır savaş ve çatışmaların devam ettiği Suriye'de terörden arındırılmış bir bölge oluşturdu. Terörden arındırmak ise sadece silahtan arındırmak demek değildir. Bunun için Azez'de Türk Kültür Merkezimiz vasıtasıyla, o insanlara dil öğretimi, sanat eğitimi, atölye çalışmaları, edebiyatla destek oluyoruz. Amerika'daki bir çocuğun kıymeti ne ise Azez'deki bir çocuğun kıymeti de odur." dedi.

Azez'deki bu kültür merkezinde 10 bin Türkçe eğitmeni yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ateş, "Suriye'de eğiteceğimiz bu 10 bin Türkçe eğitmeniyle, 4 milyonluk nüfusa Türkçeyi bir iletişim ve bilim dili olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş ayrıca Enstitünün Azez'deki faaliyetlerini içeren "Azez: Umudun Adı" isimli belgeseli de tanıttı.

-2021 UNESCO Yunus Emre Yılı

2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Ateş, "Biz de Enstitü olarak dünyanın her tarafında düzenleyeceğimiz faaliyetlerle Yunus Emre'nin felsefesini ve insanlığa katkısını bütün dünyayla paylaşacağız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunus Emre Enstitüsü, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEE Başkanı Ateş: 'Türkçeye dünyanın her yerinde yoğun talep var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız 41 yaşındaki vatandaş, yedinci kattan atlayarak yaşamına son verdi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Motosikletiyle göle dönen yola düşen kuryenin yardımına iki polis yetişti Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı
Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar         
17:38
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik         
17:01
Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor         
16:42
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak         
16:28
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
Ankara'da dibi görünen barajlarda 110 günlük su kaldı Ankara'da dibi görünen barajlarda 110 günlük su kaldı         
15:33
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi         
12:42
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 17:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YEE Başkanı Ateş: "Türkçeye dünyanın her yerinde yoğun talep var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei