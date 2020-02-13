YEE'den Budapeşte'de ebru kursu - Son Dakika
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YEE'den Budapeşte'de ebru kursu

6 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ebru kursu açıldı.

YEE'den Budapeşte'de ebru kursu, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ebru kursu açıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, ebru kursuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Duyurusu geçen günlerde yapılmasına rağmen kursa yoğun ilgi olduğunu kaydeden Abdikoğlu, şimdiye kadar yaklaşık 25 kişinin kayıt yaptırdığını ve 2 sınıf açıldığını söyledi.

Abdikoğlu, kursların, ebruzen Kamil Ertuğrul İncel'den ders alan ve eğitimlerini İstanbul Pendik Belediyesi aracılığıyla Türkiye'de tamamlayan Macarlar tarafından verileceğini dile getirdi.

Macaristan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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