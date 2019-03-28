Yee'den Türkçe Öğrenen Ürdünlü Öğrencilere Tercüme Teknikleri Eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün'ün başkenti Amman'da Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça tercüme teknikleri eğitimi veriyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün'ün başkenti Amman'da Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça tercüme teknikleri eğitimi veriyor.



Amman YEE tarafından "Amman Çeviri Atölyesi" ismiyle gerçekleştirilen programda, Ürdün üniversitelerinde Türkçe eğitimi alan öğrencilere tercüme teknikleri öğretiliyor.



Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Edebiyat Çevirmeni Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin tarafından verilen eğitim iki hafta olarak planlanıyor.



AA muhabirine konuşan Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, iki ülke arasındaki kültürel alışveriş kapsamında gerçekleştirilen bu programla, Türkçe eğitimi alan Ürdünlülere tercüme tekniklerinin öğretildiğini belirtti.



Eroğlu, eğitim kapsamında sadece Türkçe'den Arapça'ya değil, Arapça'dan Türkçe'ye de çeviri çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

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