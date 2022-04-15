YEE, geleneksel Türk sazlarını Hırvatistan'da müzikseverlerle buluşturdu - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Varazdin Barok Festival ve Varazdin Müzik Okulu iş birliğinde Hırvatistan'da 11-15 Nisan'da masterclass dersleri ve konserler düzenledi.

Hırvatistan'ın Varazdin şehrindeki tarihi müzik okulunda gerçekleştirilen masterclass derslerinde Hırvat müzik öğrencileri ve okulda eğitim veren öğretmenler geleneksel Türk enstrümanları kopuz, bağlama, cura, cümbüş ve perdesiz gitar gibi enstrümanları yakından tanıma imkanı buldu.

Müzisyen Engin Topuzkanamış tarafından verilen uygulamalı derslerde Hırvat öğrenci ve öğretmenler de bu enstrümanları çalma imkanı yakaladı.

Tapuzkanamış, "İki ülke kültürünün birbirini tanıması ve kültürel ilişkilerin yakınlaşması adına Türk müziğini ve Türk müziği sazlarını Hırvatistan'da tanıtma imkanı bulduk. Varazdin Müzik Okulu'nda hem masterclass dersleri hem de konser icralarımız oldu. Ardından Rijeka şehrinde tarihi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde bir konser icrası daha gerçekleştirdik. Bu vesileyle, Orta Asya Türk coğrafyasından Avrupa'ya kadar uzanmış olan saz kültürünü ve müziğin kültürler arası birleştirici gücünü bir kez daha Hırvatistan'da görmekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Müzik Okulu Direktörü Davor Matacic, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz ilk defa Türk enstrümanlarını çalma imkanı buldu. Önümüzdeki dönemde iş birliğine devam etmeliyiz ve Hırvat enstrümanlarını da Türkiye'de tanıtmalıyız." dedi.

Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz da Hırvatistan'da birçok müzik okulu ile geçmişten bu yana müzik alanında iyi ilişkilerin tesis edildiğini hatırlatarak, özellikle Hırvat kültüründe var olan tambura gibi enstrümanların Türk müzik kültürüne çok yakın olduğunu ve bu ortaklıkların zenginliğe çevrilmesi gerektiğini söyledi.

YEE, Varazdin Barok Festival, Varazdin Müzik Okulu ve Rijeka Hırvat Türk Derneği iş birliğinde düzenlenen "Anadolu'nun Türkleri" konserlerinde müzisyen Engin Topuzkanamış, bestelenmiş Yunus Emre şiirlerini, "Mecnun'um Leyla'yı Gördüm", "Nevruziye", "Yavuz Geliyor Yavuz", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Zeybek Türküleri" ve daha birçok eseri Hırvat müzikseverler için seslendirdi.