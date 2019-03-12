Son Dakika Haberleri: Yee ile Filistin Teknik Üniversitesi Arasında Kültürel Ortaklık Anlaşması

Yee ile Filistin Teknik Üniversitesi Arasında Kültürel Ortaklık Anlaşması

1 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Filistin Teknik Üniversitesi arasında kültürel ortaklık anlaşması imzalandı.

Yee ile Filistin Teknik Üniversitesi Arasında Kültürel Ortaklık Anlaşması, System.String[]
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Filistin Teknik Üniversitesi arasında kültürel ortaklık anlaşması imzalandı.

Üniversitenin Tulkerm'deki yerleşkesinde düzenlenen imza törenine Filistin Teknik Üniversitesi Rektörü Nureddin Eburrab, Kalkınma ve Sosyal Hizmet Fakültesi Dekanı Muin el-Hatip ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ve Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulkadir Mustafa katıldı.

Filistin Teknik Üniversitesi Rektörü Eburrab, imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, üniversite ile Türkiye arasında kültürel ve akademik ortaklığın genişletilmesinin önemine işaret etti.

Eburrab ayrıca üniversitede Türkçe eğitim veren bir merkezin de kurulması gerektiğini ifade etti.

Sosyal Hizmet Fakültesi Dekanı Hatip de konuşmasında kültürel ortaklık anlaşmasının önemine dikkati çekti. Hatib, üniversitenin bu anlaşmayla çeşitli alanlarda uluslararası tecrübe kazanma noktasında yeni bir adım daha attığını dile getirdi.

YEE ile Filistin Teknik Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma çeşitli alanlarda kurslar açılması, atölye çalışmaları yapılması ve sempozyumlar düzenlenmesini öngörüyor. Türk mutfağından örneklerin sergileneceği atölye çalışmaları ile iki ülke arasındaki kültürel paylaşımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Kudüs, Filistin, Güncel
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