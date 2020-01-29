YEE ile NBA takımı Cavaliers'tan iş birliği anlaşması - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ABD Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile "Türk Kültürü Gecesi" için iş birliği anlaşması imzaladı.

YEE Washington DC şubesi müdürü Halid Bulut ve Cavaliers Ticari Operasyonlar Başkanı Nic Barlage arasında imzalanan anlaşmada, çok sayıda kulüp yetkilisinin yanı sıra Türkiye'nin Şikago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve Türk Amerikan Toplumu Kuzeydoğu Ohio (TESNO) Başkanı Engin Ateş de hazır bulundu.

Söz konusu etkinliğin Türk basketbolcular Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers ve Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'ın karşı karşıya geleceği 11 Nisan'da yapılması kararlaştırıldı.

Anlaşma kapsamında, maç arasında düzenlenecek halk oyunları ve el sanatları atölye çalışmalarının yanı sıra Türk şefler tarafından hazırlanacak Türk yemekleriyle Türk kültürü ve mutfağı tanıtılacak.

Türk kültürünün tanıtılması noktasında önemli bir yatırım

Öte yandan, anlaşmaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Barlage, basketbolun insanları bir araya getiren bir özelliği olduğuna inandıklarını belirterek, anlaşmanın Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması noktasında önemli bir yatırım olduğuna inandıklarını ifade etti.

Barlage, "Cedi Osman gibi harika bir Türk oyuncunun yanı sıra tutkulu ve geniş bir taraftara sahip olmamız bu anlaşmanın önemini daha da arttırıyor. Bu sayede Amerikan ve Türk kültürünü yakınlaştırmak için yapılan iş birliği ve sinerjiye önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." dedi.

Ayrıca NBA ve özellikle Cavaliers'a gösterdikleri ilgi sebebiyle teşekkür eden Barlage, Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan anlaşmayı daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, Amerikan ve Türk gençleri arasında sportif bağ kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Milyonlarca insana ulaşma şansını elde edeceğiz"

Diğer yandan Türk kültürünün en doğru şekilde aktarılması için var olan tüm platformlarda yer almaya çalıştıklarını vurgulayan YEE Washington DC şubesi müdürü Bulut ise, Cavaliers ile yapılan söz konusu anlaşmanın bir ilk olma özelliği taşıdığına dikkati çekti.

"Yunus Emre Enstitüsü olarak kültürümüzün en doğru şekilde aktarılması için tüm platformlarda yer almaya çalışıyoruz." diyen Bulut, şunları söyledi:

"NBA bu manada en güçlü platformlardan biri. Takım yetkilileri ile yaptığımız bu anlaşma sonucunda sadece Cavaliers taraftarlarına değil, milyonlarca insana da ulaşma şansını elde edeceğiz. Cedi Osman ve Ersan İlyasova gibi iki büyük Türk değerinin karşı karşıya geleceği 11 Nisan'da biz de kendi kültürümüzü tanıtmak ve kendi marşımızı okutmak imkanını elde edeceğiz. Haliyle ulusal egemenliğimizin 100. yılı???nda Türk kültürü için önemli bir gün? olacak."

Öte yandan anlaşmanın tek bir günü kapsamadığını ve yapılan iş birliğinin zaman içerisinde sportif faaliyetler açısından daha kapsamlı bir hale getirileceğini belirten Bulut, "Bu anlaşma basketbol ile ilgilenen Türk gençleri adına da faydalı bir sürece kapı aralayacak." dedi.

"İlişkilerin güçlendirilmesi adına oldukça önemli bir adım"

Şikago Başkonsolosu Şanlı ise, basketbolun iki ülke arasında ortak bir değer olduğuna vurgu yaparak, toplumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına yapılan anlaşmayı oldukça önemli bir adım olarak gördüğünü vurguladı.

Şanlı, "11 Nisan'da da Şikago ve çevre eyaletlerden buraya gelip hem Türk oyuncularımızı destekleyecek hem de kendi insanlarımızla beraber umuyorum ki keyifli vakit geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.