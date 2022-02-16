Üye Girişi
YEE, Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri veriyor - Son Dakika

YEE, Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri veriyor

16.02.2022 12:08
YEE, Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri veriyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri vermeye başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri vermeye başladı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Kuala Lumpur YEE tarafından verilen çevrim içi derslerde Malezya Silahlı Kuvvetler mensupları Türkçe öğreniyor.

Mevcut Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle çevrim içi verilen derslere, 68 askeri personel katılırken bugüne dek Türkiye tarafından düzenlenen Türkçe derslerine Malezya ve bölge ülkelerinden yaklaşık 25 bin kişi katılma imkanı buldu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malezya gibi dost bir ülkede Türkçenin öğrenilmesinin takdire şayan bir durum olduğunun altını çizerek Türkiye'nin yükselen güç olarak dünya siyasetinde oynadığı önemli konumun bu gibi etkinliklerin düzenlenebilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkçenin Malezya gibi uzak coğrafyalarda tercih ediliyor olmasının, Türkiye'nin yumuşak gücünün tezahürü, kültürel diplomasi gayretlerinin bir sonucu olduğunu kaydeden Kavakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliğinde bir taraftan dünyayı şekillendiren diğer aktörlerin önemli kaynak olarak gördükleri askeri donanım kuvvetini, 'milli ve yerli' ekseninde artırmakta, diğer taraftan da çağımızda ulus devletlerin vazgeçilmez güç kaynağı olarak inşa ettikleri yumuşak gücünü tahkim etmektedir. Böylece küresel skalada nüfuzunu sürdürülebilir kılmaktadır."

YEE, Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri veriyor

YORUMLAR
500

Kuala Lumpur, Yunus Emre, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEE, Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri veriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: YEE, Malezya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe dersleri veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement