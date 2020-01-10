YEE'nin "Uzaktan Türkçe Öğretimi" portalında hedef 1 milyon kullanıcı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YEE'nin 'Uzaktan Türkçe Öğretimi' portalında hedef 1 milyon kullanıcı - Son Dakika

YEE'nin "Uzaktan Türkçe Öğretimi" portalında hedef 1 milyon kullanıcı

6 saat önce

Türkçe öğrenmek isteyenler için zaman ve mekan problemini ortadan kaldırmak amacıyla 2017'de "Türkçe Öğretim Portalı"nı hayata geçiren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 194 ülkeden meraklılara Türkçe öğretiyor.

YEE'nin

Türkçe öğrenmek isteyenler için zaman ve mekan problemini ortadan kaldırmak amacıyla 2017'de "Türkçe Öğretim Portalı"nı hayata geçiren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 194 ülkeden meraklılara Türkçe öğretiyor.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 dilde arayüzü bulunan portalda, Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 dil seviyeleri yer alıyor.

"Önemli bir başarı ama tabii ki bunu yeterli görmüyoruz"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesafelerin öneminin ortadan kalktığı bir çağda teknolojik ürünler ve gelişmelerin hayatın farklı alanlarına etki ettiğini söyledi.

Teknolojinin, zaman ve mekandan bağımsız olarak dil öğrenilmesi konusunda önemli bir etkisi olduğunu belirten Ateş, "Bu gerçeklikten hareketle Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkçe Öğretim Portalı'nı ücretsiz olarak kullanıma açtık. Portal üzerinden Türkçe öğrenenlerin profiline bakacak olursak en fazla ilginin Mısır'dan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ülkeyi sırasıyla Suriye, Suudi Arabistan, Cezayir ve Ürdün izlemekte. Üç yıllık süre zarfında farklı ülkelerden 320 bin kişiye ulaşmak bizim için önemli bir başarı tabii ki ama bunu yeterli görmüyoruz. Portalı sürekli geliştirerek 2023 yılında bir milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler portalda okuma, dinleme, yazma, konuşma, video, dilbilgisi, değerlendirme, oyun gibi etkinliklerle eğlenerek Türkçe öğreniyor.

Kelime öğretim modülü, puan ve rütbe kazanma sistemine eklenen anlık sosyal medya paylaşımı özellikleri de bulunan portalda, öğrencilerin dünyadaki diğer kullanıcıların ilerleme durumlarını görmeleri ve aralarında tatlı bir rekabet oluşması amaçlanıyor.

"turkce.yee.org.tr" veya "www.learnturkish.com" adreslerinden ulaşılabilen portalın yakın zamanda cep telefonu uygulamasının da yayınlanması planlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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