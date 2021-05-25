YEE, "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" paneli düzenledi - Son Dakika

YEE, "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" paneli düzenledi

25.05.2021 11:55
YEE,

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Osmanlı'nın Selçuklu'nun varisi olduğu gibi Yunus Emre'nin de Nizami Gencevi'nin manevi varisi olduğunu belirterek, "Her ikisi 12. ve 13. yüzyıllarda zirveye erişen Türk-İslam intibahını temsil ediyor.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Osmanlı'nın Selçuklu'nun varisi olduğu gibi Yunus Emre'nin de Nizami Gencevi'nin manevi varisi olduğunu belirterek, "Her ikisi 12. ve 13. yüzyıllarda zirveye erişen Türk-İslam intibahını temsil ediyor. Onlar sadece kendi halklarının değil, insanlığın duygularını ifade eden düşünce insanlarıdır." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Türkiye'de 2021'in Yunus Emre Yılı, Azerbaycan'da ise Nizami Gencevi yılı ilan edilmesi dolayısıyla iki şairin iki ülke kamuoyunda tanıtılması için "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" paneli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kerimov ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katılımıyla çevrim içi olarak düzenlendi.

Bakan Kerimov, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet' olduğunu, Nizami Gencevi ve Yunus Emre gibi şahsiyetlerin hayat ve faaliyetlerinin bu birliğin sadece siyasi, askeri ve ticari değil aynı zamanda kültürel alanda da yüzyıllara dayanan tarihe sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.

Kerimov, 2021'nin hem Nizami Gencevi hem de Yunus Emre yılı ilan edilmesinin kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini, bu şahsiyetlerin felsefesinin Azerbaycan, Türkiye ve dünyada anlatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Osmanlı Selçuklu'nun varisi olduğu gibi Yunus Emre de Nizami Gencevi'nin manevi varisidir. Her ikisi 12. ve 13. yüzyıllarda zirveye erişen Türk-İslam intibahını temsil ediyor. Onlar sadece kendi halklarının değil, insanlığın duygularını ifade eden düşünce insanlarıdır. Bunu her ikisinin eserlerinde açıkça görüyoruz ve dile getirmekten gurur duyuyoruz."

Ayrıca Kerimov, Yunus Emre'nin ülkesinde de çok sevildiğini ve takdir edildiğini sözlerine ekledi.

YEE Başkanı Ateş, Yunus Emre'nin bütün insanlığa din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sevmeyi tavsiye ettiğini, Azerbaycan edebiyatının büyük şairi Nizami Gencevi'nin de ölümsüz eserleriyle dünya edebiyatına yeni bir ses getirdiğini ve bu iki şairin iki ülkenin ortak mirası olduğunu söyledi.

Ateş, iki ülkenin bu tarz ortak girişimlerle, dünyaya salgın ortamında da yeniden nefes olacağını gösterdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'i "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan ettiğini, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde Yunus Emre'yi ve felsefesini anlatacaklarını kaydetti.

"Yunus Emre, bütün insanlığı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sevmeyi tavsiye etti. Azerbaycan edebiyatının büyük şairi Nizami Gencevi'nin de ölümsüz eserleriyle dünya edebiyatına yeni bir ses getirdi." ifadelerini kullanan Ateş, bu iki şairin iki ülkenin ortak mirası olduğunu vurguladı.

Panelde Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev, Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili İsa Habibbeyli ve edebiyat tarihçisi Mustafa Özçelik sunum yaptı.

Azerbaycan, Yunus Emre, Selçuklu, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEE, 'Nizami'den Yunus'a Bir Olmak' paneli düzenledi - Son Dakika


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