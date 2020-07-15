YEE öğrencileri "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışı merkezlerinde Türkçe kurslarına katılan yabancı öğrenciler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

YEE'nin bugün dolayısıyla hazırladığı "7 İklimden İstiklalimiz" başlıklı videoda, İstiklal Marşı'nın ilk mısrasını YEE Başkanı Şeref Ateş seslendirdi.

Ateş'in ardından Afganistan, Almanya, ABD, Arnavutluk ve Avustralya gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, bulundukları ülkelerde İstiklal Marşı'ndan birer mısra okudu.

Daha önce YEE Diplomasi Akademisi'nde ders veren 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula da İstiklal Marşı'nı, son mısrasını okuyarak tamamladı.