YEE, Ruanda'da Türkçe kursu açtı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ruanda'da çevrimiçi Türkçe dil kursları açtı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, ülkede alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çevrimiçi Türkçe kursları başlattı.

Ruanda Üniversitesi iş birliğiyle temmuzda başlayan ve toplam 36 saat sürecek Türkçe kursuna 150'ye yakın başvuru yapıldı.

Günün farklı saatlerinde dört ayrı grupla Türkçe derslerinin devam ettiği aktarıldı.

Çevrimiçi Türkçe kurslarına Cibuti, Mozambik, Kongo, Burundi, Güney Afrika ve diğer sahra altı ülkelerden yoğun başvuru olduğu da kaydedildi.