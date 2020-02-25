YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı - Son Dakika

YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı

6 saat önce

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.

YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı, System.String[]

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.


YEGEM'de alanında uzman öğretmenler, öğrencileri lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı YEGEM'de 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapılacak. 15 Mart Pazar günü yapılacak sınav için başvurular alınmaya başladı. Sınava girecek öğrencilerin bilgi ve kayıt için Yunusemre Millet Çarşısı YEGEM şubesi ile Tevfikiye YEGEM'e başvurabilecekleri açıklandı. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Atakan'ı konuşurken 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu
Vali olmak isteyen öğrencinin hayali bir günlüğüne gerçek oldu Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]