YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı - Son Dakika

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YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı
6 saat önce
Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.
YEGEM'de alanında uzman öğretmenler, öğrencileri lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı YEGEM'de 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapılacak. 15 Mart Pazar günü yapılacak sınav için başvurular alınmaya başladı. Sınava girecek öğrencilerin bilgi ve kayıt için Yunusemre Millet Çarşısı YEGEM şubesi ile Tevfikiye YEGEM'e başvurabilecekleri açıklandı. - MANİSA
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