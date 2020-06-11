yeğen boğuldu (3) - Son Dakika

yeğen boğuldu (3)
GÜLSÜM, SELFİE YAPARKEN GÖLETE DÜŞMÜŞDenizli'nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Baraj Göleti'nde boğularak hayatını kaybeden Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı'nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri, Mayuk'un selfie yaparken...
GÜLSÜM, SELFİE YAPARKEN GÖLETE DÜŞMÜŞ
Denizli'nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Baraj Göleti'nde boğularak hayatını kaybeden Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı'nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri, Mayuk'un selfie yaparken ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve dayısı Melik Tunahan Nazalı'nın onu kurtarmak için arkasından gölete atladığı belirlendi. Olay yerinde cesetlerin çıkarılmasını bekleyen Nazalı'nın babası Yaşar Nazalı, "Tunahan'ım ben seni böyle mi bekleyecektim? Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Nazalı'nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:40 Kaynak: DHA
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