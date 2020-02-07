yeğen, kız çocuğunu dövdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel yeğen, kız çocuğunu dövdü - Son Dakika

yeğen, kız çocuğunu dövdü

7 saat önce

DENİZLİ'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri ileri sürülen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki halası Aysel C., gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

yeğen, kız çocuğunu dövdü, System.String[]

DENİZLİ'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri ileri sürülen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki halası Aysel C., gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Hala- yeğenin 1 yıl önce de 17 yaşındaki kızı dövüp, cep telefonuyla kaydettirdiği, gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki S.S., iddiaya göre 4 Şubat günü, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu tarafından parkta dövüldü.  S.S.'nin babası da polise şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, 14 yaşındaki Nazlı C. ve 15 yaşındaki halası Aysel C.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan hala- yeğen, S.S. ile aralarında yan bakma meselesinden tartışma çıktığını anlatarak, dayak iddialarını kabul etmedi. İkili, daha sonra adliyeye sevk edildi.

BAŞKA BİR KIZ ÇOCUĞUNU DARP EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Aysel C. ve Nazlı C.'nin geçen 16 Nisan günü de Karşıyaka Mahallesi'nde, 17 yaşındaki A.N.A. isimli kızı dövdükleri, dayak olayını H.Ç. isimli kız çocuğuna cep telefonuyla kaydettirdikleri ortaya çıktı. Yolunu kestikleri A.N.A.'yı tekmeleyip, yumruklayan ve saçlarından tutup yerlerde sürükleyen Aysel C. ve Nazlı C.'nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.


Pamukkale, Aktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafikte araçlarını durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler
Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:03:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: yeğen, kız çocuğunu dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]